Modena, UFFICIALE: dall’Empoli ecco Guarino

Il Modena, mediante una nota ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Guarino in prestito dall’Empoli.

Di seguito la nota:

“E’ ufficiale l’arrivo al Modena F.C. di Gabriele Guarino, classe 2004, acquistato a titolo temporaneo dall’Empoli F.C.

La storia. Difensore centrale, nasce a Molfetta e cresce nella squadra della sua città natale, l’Audace, per poi approdare a 12 anni al Bari. Dopo due stagioni nel Settore Giovanile del club pugliese ci punta l’Empoli, che lo acquista nel settembre del 2020: con i toscani disputa un’annata in Under 17, poi nel 2021/22 inizia la stagione in Under 18 e la chiude in Primavera, un campionato nel quale ha militato anche nell’ultima annata (per un totale di 30 presenze e 4 gol). Nella stagione in corso è stato aggregato alla prima squadra azzurra, con 13 panchine in Serie A.

Azzurro. Guarino ha un importante trascorso nelle nazionali giovanili dell’Italia: nella scorsa estate ha disputato – da titolare – tutte le 9 partite del Mondiale Under 20, competizione nella quale la selezione di Carmine Nunziata è arrivata al secondo posto. In precedenza aveva collezionato 6 presenze nella Nazionale Under 18 e 3 nell’Under 19, mentre l’ottimo Mondiale gli è valso anche l’esordio in Under 21, nel novembre 2023.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Gabriele il benvenuto nella famiglia gialloblù”.