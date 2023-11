Ai microfoni di Sky Sport Luca Tremolada, giocatore del Modena, ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito alcune parole del centrocampista dei canarini:

«Vincere a Catanzaro e con la fascia da capitano è stato sicuramente un gran pomeriggio. La classifica però non la guardiamo perchè i conti si fanno a maggio, seppur penso che il Parma sia imprendibile, sembra di essere di un livello superiore. Tuttavia quando li affronteremo vogliamo vincere. Il mio sogno è, come detto sempre, tornare in Serie A con questa maglia»