L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Modena e riporta un’intervista a Tremolada.

Dopo i rinnovi di Duca e Oukhadda, ecco il pezzo da novanta: Luca Tremolada, il numero 10 e fantasista principe del Modena, ha firmato il prolungamento che lo lega alla società di viale Monte Kosica fino al 2025. Tremolada, che è arrivato nell’anno della promozione dalla serie C e che compirà 32 anni fra un mese, si è così legato alla società canarina per un tempo necessario, forse, al fine di mantenere la promessa che fece il primo giorno in maglia gialloblu: «Sono venuto qui con l’obiettivo di giocare con questa maglia a San Siro», disse il giocatore milanese. Che evidentemente, aveva Modena già da molto tempo nel destino se è vero che con la maglia del Piacenza nel lontano 2010 fece il suo esordio in serie B proprio contro Pinardi e compagni, prima del suo lungo girovagare nelle varie categorie che lo ha portato nel 2021 di nuovo al “Braglia”.

GRAZIE RIVETTI. «Ringrazio tutti, dalla famiglia Rivetti al direttore sportivo Vaira – ha detto ieri il numero dieci – Reputo essermi legato per così tanto tempo al Modena una dimostrazione di fiducia, una storia che va avanti nella reciproca soddisfazione. Qui sto benissimo e voglio conquistare tanti successi con questa maglia. La mia promessa? E’ tuttora valida: il mio obiettivo rimane quello di salire in seria con il Modena e, come dissi allora, giocare a San Siro». Prima però di San Siro, c’è il San Nicola: sabato il Modena va in Puglia per sfidare i biancorossi: «Sarà una partita difficile, ma noi scendiamo in campo sempre e comunque per vincere – ha detto Tremolada – Anche nelle ultime due gare contro Venezia e Palermo abbiamo giocato per conquistare i tre punti, poi abbiamo commesso alcuni errori, gli avversari sono stati più forti di noi e abbiamo perso, ma lo spirito e l’intenzione tattica era quella di portare a casa i tre punti. Lo stesso faremo a Bari. Non crediate: anche se abbiamo perso, ho visto una crescita importante sotto diversi aspetti e dobbiamo mettere in pratica alcuni accorgimenti, commettere meno errori ed essere un po’ più determinati quando ci sono le occasioni-gol. Questa squadra ha ampi margini di crescita».

MATURITA’. A 32 anni da compiere, Tremolada si trova nel pieno della maturità: «Credo che nel calcio attuale, i trent’anni siano il momento migliore per un calciatore ed io mi sento meglio di alcuni anni fa – ha ammesso il giocatore – Sono poi un “vecchio-giovane», mi diverto con i ragazzi della squadra così come cerco di fare in campo con il pubblico, fa parte del mio modo di affrontare la vita. E tornando al campionato – ha aggiunto – abbiamo di fronte tre partite in otto giorni, a Bari, a Brescia nel recupero della gara di inizio stagione e infine contro la Ternana al Braglia. Sono otto giorni per conquistare quelle opportunità che il calendario ci offre. Dovremo essere capaci di sfruttarle appieno», ha chiuso il fantasista del Modena