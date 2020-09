Il Palermo di Boscaglia è alla ricerca di un altro attaccante in grado di fare molti gol in un campionato difficile come quello di serie C.

Nel taccuino del duo Sagramola-Castagnini ci sono da tempo Gliozzi del Monza e Mancosu dell’Entella, ex club guidato proprio da Boscaglia.

Sui due attaccanti però, ci sono diversi club e tra questi, come riporta la Gazzetta di Modena, è forte l’interesse del Modena che starebbe per chiudere le due trattative, soffiando così due obiettivi al Palermo.