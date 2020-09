Dopo quasi 10 anni, le strade dell’Inter e di Andrea Ranocchia potrebbero separarsi.

Ranocchia può tornare al suo vecchio club, il Genoa dove ha già militato nella stagione 2010-201, prima di trasferirsi all’Inter. Sembrano non esserci particolari problemi neanche tra le due società visti i buoni rapporti. Ranocchia infatti, come riporta la “Gazzetta dello Sport”, può trasferirsi a costo zero per il Genoa. Pronto un biennale per lui.