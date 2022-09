Intervenuto in conferenza stampa Antonio Pergreffi, difensore del Modena, ha rilasciato le seguenti parole:

«Non abbiamo mai sfigurato, ce la siamo giocata con tutte. E’ mancato qualcosa per portare a casa i punti e dobbiamo fare qualcosa in più alla svelta perché i punti portano poi entusiasmo ed dopo è tutta una conseguenza. Bisogna fermarsi e confrontarsi capendo qual è la problematica, se esiste. Forse dobbiamo solo dare il 110% già insieme settimana e avere quel pizzico di cattiveria in più dell’avversario. La partita di Genova è stato il punto da cui ripartire, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e cattiveria. E’ normale che ci siano momenti di difficoltà, è impossibile non averne, ma dobbiamo capire che c’è da fare qualcosa in più. La Serie B ci sta insegnando che le mezze distrazioni si pagano, dobbiamo concentrarci su ogni singolo momento della partita: più sei concentrato più eviti di prendere gol come quelli che abbiamo preso e che potevano essere evitati. Molti ci hanno già fatto il funerale, ma sarà un motivo di orgoglio per noi far vedere che ci siamo e che possiamo stare alla grande in questa categoria. Quando non arriva punti i tifosi sono tristi e nemmeno noi siamo felici; a loro si chiede di starci vicino perché in questo momento non possiamo permetterci di averli lontani e penso che già dalla partita con la Reggina possiamo fare qualcosa di grande insieme».