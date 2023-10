Al termine del match tra Bari e Modena Manconi, autore del gol del pari, si è espresso sul match.

Di seguito le sue parole:

«In quel momento non ho pensato a niente, ho preso quella palla perché me la sentivo, poi è stato magnifico. Non vedevo l’ora di segnare. In settimana sono stato a parte per una contrattura alla coscia destra, però sto cercando di toglierla per arrivare più in forma possibile. Dobbiamo essere un po’ più cinici e provare qualche tiro in più. A Modena è tutto perfetto. Sia io che la mia famiglia siamo stati accolti benissimo dai tifosi, dai compagni e dalla famiglia Rivetti»