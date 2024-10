Modena-Palermo, Dionisi: «Reggiana? La prepareremo per riprenderci ciò che ci siamo fatti sfuggire oggi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo per commentare il pareggio contro il Modena.

Ecco le sue parole:

«La prestazione di Valerio è tra le note liete ma anche tra quelle meno liete perché è dovuto uscire per un problema conseguente ad una botta nel primo tempo, speriamo non sia niente. Reggiana? Benissimo, giocheremo in casa, non abbiamo ancora vinto. Tutti la vogliono questa vittoria, la vuole lo stadio e la vogliamo noi. Prepareremo la prossima per conquistare ciò che oggi ci siamo fatti sfuggire oggi di mano per responsabilità nostra».