Modena-Palermo, Verre: «Ritorno con gol un’emozione grande, dispiace per il pari»

Il centrocampista del Palermo Valerio Verre ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club commentando il pari contro il Modena.

Ecco le sue partita:

«E’ stata una partita tosta, siamo partiti bene, alla grande. Sapevamo che non era facile, un campo molto difficile. Dobbiamo ripartire e lavorare sulle cose che sono venute meno. Ritorno in campo con gol? Un’emozione grande, ero contento e non vedevo l’ora. Aver segnato il primo gol di quest’anno è ancora meglio. Dispiace per il pareggio, ora testa alla prossima».