Modena, Bisoli si presenta: «La squadra ha bisogno di essere liberata mentalmente»

Pierpaolo Bisoli, nuovo allenatore del Modena, si è presentato oggi in conferenza stampa.

Ecco alcuni estratti:

«Sono molto contento di essere qua, arrivo in una piazza importante, le impressioni sono ottime. La squadra ha bisogno di essere liberata mentalmente: le qualità ci sono, la squadra è stata costruita per posizioni di classifica più alte rispetto a quella attuale. Abbiamo poco tempo, in cinque partite devo lavorare soprattuto sulla testa. Posso assicurare che ci metterò il massimo impegno, e che la squadra uscirà da ogni campo avendo dato tutto, con la voglia di rappresentare una città, una tifoseria ed una società importante. Ascoli? Sarà la classica partita di Serie B, dove ogni seconda palla sarà fondamentale. E’ uno scontro diretto, la mia squadra vorrà portare a casa il risultato pieno, sarà difficile ma non dobbiamo avere paura di nessuno».