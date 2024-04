Brutte notizie per il Cittadella che perde per almeno un mese Enrico Baldini.

Come scrive “La Gazzetta dello Sport” l’attaccante oggi si opera al menisco per la seconda volta, l’intervento in programma all’Humanitas di Milano con il dottor Volpi per una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, lo stesso operato nell’ottobre 2022. Dopo l’operazione, il recupero sarà previsto in un mese a stagione praticamente conclusa.