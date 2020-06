Sono pronti allo sbarco i 47 migranti, che a bordo della Moby Zazà hanno terminato il periodo di sorveglianza sanitaria. Arrivati nei giorni scorsi da Lampedusa a Porto Empedocle e trasferiti sulla nave per il periodo di quarantena, sono stati sottoposti a un doppio tampone che ha dato esito negativo. Oggi alcuni di loro hanno rifiutato il cibo in segno di protesta per il ritardo nelle procedure di sbarco. Sulla Moby Zazà restano, invece, i 27 migranti soccorsi dalla Sea Watch e risultati positivi al Covid-19. Si trovano tutti in un’area isolata e fanno parte del gruppo di oltre 200 persone tratte in salvo dalla Ong nei giorni scorsi. Un altro migrante, inizialmente per una sospetta tubercolosi, era stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta, dove il tampone ha accertato la positività al coronavirus. Intanto, in serata a bordo del traghetto di linea dovrebbero arrivare altri 72 migranti, trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, dove si trovano al momento 107 ospiti. Nessuno di loro resterà, però, nella cittadina dell’Agrigentino.