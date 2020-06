Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, l’Afragolese ha voluto smentire l’ingaggio dell’ex attaccante del Napoli, Antonio Floro Flores, specificando che si tratti di una fake news che si è diffusa nelle ultime ore in Campania. Ecco il comunicato: “L’Afragolese 1944 nella persona del Presidente Raffaele Niutta, in riferimento a degli articoli apparsi su svariate testate giornalistiche sull’acquisto del calciatore Antonio Floro Flores, SMENTISCE CATEGORICAMENTE questa notizia. La foto apparsa sulla pagina personale del Direttore Sportivo Gaetano Romano insieme all’ex attaccante del Napoli, è stata postata in modo goliardico e scherzoso, data la parentela e l’amicizia che li lega da sempre. La Società rossoblù augura buon lavoro a tutti gli organi di informazione, con la speranza futura di non dover intervenire per smentire notizie inesistenti”.