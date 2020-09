Un dipendente comunale in servizio all’Anagrafe del Comune di Misterbianco, in provincia di Catania e la figlia, nominata per il Referendum presidente di seggio elettorale, sono stati denunciati alla procura della Repubblica per avere disatteso la “quarantena precauzionale” a cui erano stati sottoposti per via del contatto con una loro parente risultata positiva al Coronavirus.

Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, padre e figlia, malgrado la comunicazione di quarantena domiciliare, notificata ai diretti interessati sabato, ieri mattina si sono recati rispettivamente uno all’ufficio elettorale e l’altra al seggio elettorale.