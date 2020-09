Il tecnico dell’Avellino, Braglia, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’inizio di campionato. Ecco le sue parole:

«Stiamo allestendo una buona squadra. I giocatori liberi sono tanti, ma noi non abbiamo preso tanto per prendere. Avevamo un’idea iniziale (4-4-2), poi abbiamo cambiato perché alcuni profili non sono arrivati. Fino al 5 ottobre saremo attenti per inserire profili funzionali al nostro tipo di gioco. Adamo? Mi ha convinto. E’ giovane ed ha ampi margini di miglioramento La società mi ha chiesto di arrivare tra le prime cinque. Poi è chiaro che se arriviamo primi è meglio, sicuramente sarebbero tutti più contenti».