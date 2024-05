Mister, ti vogliamo parlare: Fabio Cannavaro legge il messaggio Whatsapp | L’offerta è pesantissima

Offerta arrivata a Fabio Cannavaro. Il traghettatore di fine stagione ha fatto il massimo a Udine e ora si gode la proposta.

Nessuna innovazione tattica, nessun segreto, solo lavoro e quella calma che lo ha sempre contraddistinto. Sarà stata quella posa statuaria che non si vedeva dal cerchio di centrocampo dello Stadio Olimpico di Berlino ad avere infuso la sicurezza necessaria ai bianconeri, la scorsa domenica contro il Frosinone? Sicuramente Cannavaro ha centrato il suo obiettivo, azzeccando qualche scelta, con una buona dose di fortuna che non guasta mai e portando a casa la salvezza.

Il rocambolesco 1-0 arrivato a Frosinone che ha determinato il 16esimo posto finale – vista nel frattempo l’altrettanta piuttosto inguardabile vittoria dell’Empoli contro la Roma al 93′ – garantisce a Cannavaro nuova luce dopo la brutta esperienza a Benevento e l’ex campione del mondo è in attesa di novità.

Sul suo futuro, che sembra destinato a essere ancora in panchina già dal prossimo agosto. Per lui nuove offerte potrebbero arrivare nei prossimi giorni, grazie al mezzo miracolo di Frosinone.

Cannavaro in attesa

Cannavaro rimane dunque in attesa di offerte concrete, mentre una squadra su tutte potrebbe bussare alla sua porta e avere una corsia preferenziale per ingaggiarlo. Stiamo parlando ovviamente dell’Udinese, che ha visto quasi stupita come il lavoro dell’ex campione del mondo ha impattato nelle ultime cinque giornate di campionato.

Nove punti in cinque gare che sono valsi la salvezza, con due vittorie e tre pareggi. Detto di un calendario favorevole e di una buona dose di sorte dalla parte di Udine, Cannavaro in questo momento rimane il primo indiziato per sedere sulla panchina dei bianconeri la prossima stagione, per quanto fatto tra aprile e maggio.

Udinese, decisione da comunicare nei prossimi giorni

C’è chi afferma che questa ultima parte di stagione sia potuta servire a Cannavaro come vetrina per iniziare sul serio una carriera importante da allenatore in Italia, chi invece ipotizza una permanenza a Udine anche per la prossima stagione. Non è ancora certo il destino dell’ex capitano azzurro, che intanto però ha fatto un passo in avanti su un’ipotetica riconferma in Friuli centrando una salvezza veramente insperata per certi versi.

“Ho firmato per cinque partite, me la sono giocata”, ha detto dopo Frosinone Cannavaro, che intanto aspetta un’eventuale chiamata dalla società. Qualora dovesse l’Udinese decidere di continuare con l’ultimo dei traghettatori, Cannavaro accetterebbe di buon grado visto che al destinazione sarebbe per lui gradita.