Abbiamo trovato un accordo, benvenuto tra noi: il nuovo ds è Frederic Massara | Dopo il Milan riparte da qui

Massara trova posto dopo un anno di stop e l’addio al Milan nel 2023. Sarà lui il nuovo direttore sportivo.

Una carriera da dirigente iniziata nel lontano 2008, al fianco di Sabatini – suo mentore e collega per diversi anni – e continuata con il picco più alto toccato in rossonero. Con il Milan Massara era infatti arrivato a mettere in piedi una squadra in grado di vincere nonostante gli sfavori del pronostico, a vincere premi anche individuali poco meno di un anno fa – per miglior dirigente dalla Lega.

Insomma una carriera in salita, che lo ha portato oggi ad essere – con il ruolo che sta sempre prendendo maggior importanza all’interno dei club – uno dei direttori sportivi più ambiti d’Europa. Il suo lavoro è riconosciuto in tutto il panorama calcistico internazionale, e per Massara c’è una nuova avventura ad aspettarlo.

Lo ha comunicato l’Equipe in queste ore, Massara è pronto a tornare al lavoro a un anno di distanza dal comunicato del Milan di Cardinale, che interrompeva i rapporti lavorativi al termine di una stagione molto sofferta per il diavolo. Adesso per Frederic Massara però inizia una nuova avventura.

Massara riparte dopo un anno di stop

Prima al Palermo, insieme a Sabatini, poi alla Roma, sempre con l’esperto dirigente al suo fianco e anche in solitaria. Massara è partito dal basso per arrivare in alto, tra il 2019 e il 2022, dove ha fatto vedere a tutto l’ambiente il suo valore da ds.

Dopo aver fatto grandi cose in coppia con Maldini, toccando forse il punto più alto della sua avventura da dirigente, Massara è pronto a mettersi in gioco ma stavolta non come outsider ma come vincente. Per lui arriva l’occasione in Ligue 1, al Rennes, che lo ha chiamato per ripartire dal 10mo posto e iniziare la scalata.

Massara al Rennes: prende il posto di Maurice

Una squadra ambiziosa e in grado di tenere testa alle big, con una proprietà ricca – per non dire straricca – e volenterosa di arrivare al top e in Europa. Il Rennes, come conferma l’Equipe, ha scelto l’ex Roma e Milan per prendere il posto del vecchio ds Maurice il quale era stato accostato proprio alla Roma negli scorsi mesi come possibile nome per sostituire Tiago Pinto.

Il club, che in Italia abbiamo imparato a conoscere anche grazie al doppio impegno in Europa League proprio contro il Milan a inizio 2024, comunicherà la scelta in maniera ufficiale nelle prossime ore.