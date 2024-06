Mister se vuoi vengo con te: Italiano se lo porta a Bologna e in Champions League | Ciao ciao Firenze

Italiano lo ha convinto ad approdare a Bologna: il mister se lo porta via da Firenze per giocare la Champions League.

Vincenzo Italiano ha lasciato la Fiorentina con un sorriso piuttosto amaro, quello dell’ultima – e che più inutile non si poteva – partita di campionato contro l’Atalanta recuperata a giugno. Una vittoria arrivata per 2-3 in casa dei neocampioni con la quale il tecnico siciliano ha salutato la Viola, ma con l’amarezza di avere perso anche la terza finale in due anni.

Ma il lavoro di Italiano è stato straordinario, anche senza trofei alzati al cielo che avrebbero rappresentato la ciliegina sulla torta della sua importantissima avventura a Firenze. Adesso, dopo l’addio annunciato in primavera, l’allenatore è stato scelto dal Bologna per condurre i felsinei alla loro prima partecipazione alla Champions League da quando il torneo continentale porta questa denominazione.

Per farlo però Italiano avrà bisogno di una serie di rinforzi che la società sta già studiando per portare il Bologna ancora una volta a stupire anche il prossimo anno. Uno di questi potrebbe essere proprio un ex viola.

A Bologna con Italiano

Non vendere tutti i top che hanno contribuito alla grande stagione 2024, e intervenire con intelligenza sul mercato. Sono questi i primi diktat di Vincenzo Italiano, che a Bologna vuole continuare il progetto tecnico iniziato alla grande da Thiago Motta che ha portato storicamente la squadra in Coppa Campioni dopo 60 anni.

Uno dei rinforzi che potrebbe arrivare in Emilia potrebbe essere una conoscenza di Italiano, ossia Jack Bonaventura. Il centrocampista infatti potrebbe lasciare Firenze. L’indiscrezione in queste ore l’ha data Alfredo Pedullà, tramite il suo sito.

Bonaventura via da Firenze: manca l’accordo per il rinnovo

Un rapporto ormai arrivato alla frutta. Giacomo Bonaventura e la Fiorentina sarebbero vicini al divorzio, visto che il contratto è in scadenza nel 2024, il 30 giugno, e che ancora le discussioni per il rinnovo non sarebbero cominciate. Ne da notizia Alfredo Pedullà, che tramite il suo sito di calciomercato ha parlato di “mancanza di volontà reciproca” di rinnovare.

Qualora l’ex Milan non dovesse raggiungere l’accordo con la viola, il Bologna forte della stima del suo allenatore per il giocatore potrebbe inserirsi nell’operazione e provare a portare a casa un colpo importante, e anche a parametro zero. Bonaventura potrebbe dare il suo contributo grazie alla sua esperienza, e insieme a Italiano ha già dimostrato di potersi esprimere alla grande.