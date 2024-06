Corriere dello Sport: “Palermo, spunta la pista Ferrari”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e la pista Ferrari.

Il Palermo è impegnato nel rafforzare la difesa, una componente cruciale per la solidità della squadra. Dopo aver subito 56 gol nella scorsa stagione, migliorare il reparto arretrato è una priorità per la dirigenza rosanero. L’obiettivo è quello di costruire una squadra ambiziosa sotto la guida di Dionisi.

Prospettive e Necessità di Rinforzi

Ceccaroni: Allenato da Dionisi a Venezia, Ceccaroni sembra destinato a confermarsi come titolare.

Lucioni: A 36 anni, potrebbe perdere la sua centralità nella squadra a causa dell’età e dei recenti infortuni.

Marconi: Con il contratto in scadenza il 30 giugno, Marconi è destinato a lasciare la squadra.

Nedelcearu e Graves: La loro permanenza è incerta, rendendo necessaria l’acquisizione di nuovi difensori.

Potenziali Obiettivi di Mercato

Gian Marco Ferrari (32): Difensore del Sassuolo, il cui contratto scade il 30 giugno. Ha ricevuto un’offerta di rinnovo ma è in attesa di opportunità in Serie A. È seguito dalle tre neopromosse e dal Besiktas.

Sebastiano Luperto (27): Difensore dell’Empoli, corrisponde all’identikit del centrale esperto richiesto dal Palermo.

Alberto Dossena (25): Difensore del Cagliari, con contratto fino al 2027, è monitorato da altri club di Serie A. Anche qui, bisogna valutare la fattibilità dell’operazione.

Attività di Mercato

Morgan De Sanctis, il nuovo direttore sportivo del Palermo è già operativo. Recentemente ha incontrato gli agenti di Brunori a Milano e ha visitato la sede dell’Inter.

Sebastiano Esposito (21): Dopo il prestito alla Sampdoria, tornerà all’Inter l’1 luglio. Il Palermo è interessato a lui.

Giuseppe Pipitò (2010): Talento offensivo seguito anche da Juventus e Roma, è stato richiesto dall’Inter.

Settore Giovanile

Il Palermo cerca un nuovo responsabile tecnico del settore giovanile dopo che a Bogdani non è stato rinnovato il contratto. Bogdani ha annunciato sui social la fine della sua esperienza con la società. Il mercato rosanero è in fase esplorativa, ma con la dirigenza determinata a cogliere opportunità vantaggiose per rafforzare la squadra e affrontare la prossima stagione con ambizioni elevate.