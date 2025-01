Mister io NON SONO CONTENTO: esplode il caso sull’aereo privato dell’Inter | Richiesta di cessione

Brutte notizie in casa interista: un calciatore non è felice a Milano e ha chiesto la cessione immediata nel mercato di gennaio.

La stagione dell’Inter prosegue. Dopo qualche difficoltà iniziale i nerazzurri sono tornati a macinare risultati, sia in Italia che in Europa. E adesso il prosieguo di questa annata sembra essere molto positivo. La Beneamata è la principale candidata per la conquista dello scudetto, ma allo stesso tempo è indicata come una delle favorite per la vittoria della Champions League.

Anche per questa ragione dunque a gennaio si proverà a prendere qualche innesto importante. Ciò però come ben sappiamo, con Beppe Marotta, è sempre molto complicato. Il presidente interista preferisce costruire le proprie squadre sempre in estate, evitando di intervenire nella finestra di riparazione. Al contrario però la situazione è ben diversa sul fronte cessioni.

Il club meneghino infatti vorrebbe disfarsi di alcuni esuberi, anche se nelle scorse ore le novità arrivate hanno riguardato uno degli elementi chiave della rosa. Questo a quanto pare ha fatto capire a chiare lettere a mister Simone Inzaghi di non essere felice a Milano, tanto da aver chiesto immediatamente la cessione.

Addio Inter: il calciatore non è felice a Milano

Come ben sappiamo in periodo di calciomercato le voci e le indiscrezioni riguardanti il futuro di alcuni giocatori sono sempre parecchie. Una su tutte però ultimamente ha visto come protagonista un importante calciatore nerazzurro, che avrebbe chiesto la cessione.

Stiamo parlando di Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, ormai al secondo anno in maglia interista, non trova spazio da titolare vista la grande concorrenza. Nemmeno le ottime prove offerte quando impiegato, anche da subentrato, hanno fatto cambiare idea a Simone Inzaghi. Ed è per questo motivo dunque che stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il suo agente ha deciso di muoversi già per un suo possibile addio a gennaio.

C’è la fila sul giocatore nerazzurro

E’ chiaro che qualora l’Inter aprisse davvero alla cessione del centrocampista della nazionale azzurra, i club interessati sarebbero diversi, sia in Italia che all’estero.

Uno su tutti è sicuramente la Roma, squadra in cui è cresciuto Frattesi, e dove vi tornerebbe volentieri per fare il titolare fisso. Resterebbe però da capire come le due società possano trovare un accordo su cifre e modalità dell’affare.