Calciomercato Cesena: verso la rescissione con Van Hooijdonk

Secondo quanto riporta Corrierediromagna.it, si muove il mercato attorno al Cesena che ha l’intenzione di rinforzare la squadra dell’ex tecnico rosanero Michele Mignani. E’ tempo di valutazioni anche per il mercato in uscita, con il club che aveva mostrato intenzione di lasciar partire in prestito l’attaccante Sydney Van Hooijdonk. Il classe 2000 ha, però, comunicato alla società bianconera di preferire la rescissione contrattuale ad un eventuale prestito. I prossimi giorni saranno decisivi per definire i dettagli dell’operazione.

