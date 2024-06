Mister, adesso sei libero? Ti vogliamo offrire la panchina: Massimiliano Allegri si mette in macchina e vola all’incontro | Da subito in Serie A

Nuova destinazione per Massimiliano Allegri: il tecnico riparte dalla Serie A. Il nuovo progetto lo stuzzica

Massimiliano Allegri attende novità. Dopo una prima fase di studio, in estate il tecnico livornese inizierà ad ascoltare le prime richieste, per provare a capire se ci siano reali presupposti di allenare subito, già nel 2025.

Nelle scorse ore la Juventus ha comunicato che non ci sarà nessuna battaglia legale, inoltre, con l’ex allenatore, e che il club e Allegri si sarebbero accordati per la rescissione consensuale del contratto. Adesso l’ex Milan e Juve potrà ripartire e la volontà pare sia quella di tornare subito in panchina per dimenticare il triste epilogo – nonostante la sua ultima partita abbia coinciso con una vittoria -.

Non si esclude la possibilità dell’anno sabbatico, certo, ma pare che Allegri sia pronto a rimettersi subito in gioco e gli estimatori inoltre non sembrano mancare. Si profila un futuro in Serie A per il tecnico, che potrebbe avere anche offerte dalla Premier League.

Allegri, la chiamata dalla Serie A

In Serie A, Allegri potrebbe ripartire in sordina magari in una nuova veste rispetto a quello di un allenatore obbligato a vincere subito. Una delle squadre interessate potrebbe essere il Manchester United, che terminerà i rapporti con Ten hag, anche lui vincitore della coppa nazionale.

Lo scenario che si apre in queste ore però è quello della Lazio. A Roma Allegri potrebbe ricostruire dopo un ciclo, quello di Sarri, finito male e le insicurezze riguardo alla permanenza di Tudor stanno crescendo in queste ore. La Lazio potrebbe offrire ad Allegri un nuovo stimolo, e al momento la panchina biancoceleste potrebbe essere l’unica disponibile per l’allenatore in Serie A.

Anche Allegri per il dopo Tudor

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Repubblica, la Lazio sarebbe una delle ipotesi papabili per il futuro di Allegri, che intanto guarda anche al Manchester United e a un’esperienza all’estero fino a questo momento sempre rimandata da parte del tecnico livornese. Già Lotito nel 2014 aveva provato a inserirsi per Allegri prima del suo passaggio alla Juventus, ed è dai tempi del Cagliari che il presidente nutre grande stima nei suoi confronti.

I biancocelesti potrebbero infatti separar da Tudor, visti i recenti problemi interni e le differenti vedute riguardo il progetto tecnico. Accontentare Allegri non sarebbe facile nemmeno per Lotito però, visto che l’ex Juventus rimane abbastanza esigente sulle garanzie di mercato e di obiettivi.