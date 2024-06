Di Marzio: “Reggiana, Nesta vicinissimo al Monza. Caserta tra i candidati per sostituirlo”

La Reggiana potrebbe rinunciare ad Alessandro Nesta in vista della prossima stagione. Autore di un’ottima stagione, centrando l’obiettivo salvezza, il tecnico degli emiliani potrebbe finire in Serie A. Secondo Gianlucadimarzio.com il Monza sarebbe pronto ad offrire la panchina all’ex giocatore del Milan: tra le parti ci sarebbe stato un contatto in queste ore e i brianzoli avrebbero avanzato un’offerta annuale con opzione per un’altra stagione. L’intesa sembra essere molto vicina, motivo per il quale la Reggiana sta già pensando al prossimo allenatore: il favorito, tra i vari candidati, sembra essere Fabio Caserta.

