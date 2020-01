Intervistato da “Oplontini.com” il presidente del Roccella, Maurizio Misiti si espresso ancora una volta sul rigore fischiato a favore del Palermo. Ecco le sue parole: «Premetto che ero in tribuna e quindi non ho potuto vedere bene, ma il rigore concesso al Palermo mi è sembrato molto dubbio. Anche il nostro, in realtà lo era, ma non come quello che è stato fischiato in loro favore. In tribuna, anche alcuni dirigenti del Palermo che erano accanto a noi, non appena hanno rivisto le immagini, hanno ammesso che il fallo su Floriano non c’era. A fine gara, il nostro calciatore ci ha difatti confermato, che non aveva per nulla toccato né sfiorato l’attaccante rosa-nero. Più del rigore però, ciò che non riesco a spiegarmi è il perché ci sia stato annullato un goal regolarissimo nei primi quindici minuti di gioco. Quando abbiamo chiesto delucidazioni all’arbitro, non ne abbiamo avute e quell’episodio mi ha rammaricato ancora di più perché la partita si sarebbe potuta mettere diversamente per noi. Faccio comunque i complimenti a tutta la squadra perché è uscita a testa altissima da questa gara».