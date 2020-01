«Sudditanza psicologica degli arbitri sul Palermo: «Ad essere sincero, penso di sì. In tal senso, proprio in settimana, avevamo presentato un esposto in Federazione per protestare contro i numerosi torti arbitrali subiti sinora». Queste sono state alcune parole rilasciate da Maurizio Misiti ai microfoni di “Oplontini.com”.