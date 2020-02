« Eliminare le barriere allo stadio?? Già avviati degli incontri per toglierle, lo stadio è un tema, che mi permetto di dire, molto più complesso. Il questore mi ha chiesto se ero convinto di togliere le barriere e scommetto che nessuno entrerà in campo e lancerà oggetti in campo. Abbiamo condiviso con Di Piazza questo progetto e vorremmo far diventare lo stadio un posto delle famiglie». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate alla presentazione del progetto Palestra Virtuale Palermo.