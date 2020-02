« Centro sportivo? Posso solo dire che il centro sportivo vale una promozione, ma promozione dalla quale non si può retrocedere, questo vuole dire dare patrimonio della società. Io vi posso garantire che non sono in condizione di dare informazioni. Mi assumo le mie responsabilità ed avremo la promozione con il centro sportivo entro il 2020. Vorremmo farlo a Palermo se sarà possibile e farlo in maniera veloce, abbiamo bisogno di un terreno dove poter fare dei campi di calcio. Possibilità di farlo a Palermo? Il mio cuore dice 90%, ma dico 50% e 50%». Queste le parole di Dario Mirri, presidente del Palermo, rilasciate al progetto Palestra Virtuale Palermo in merito al centro sportivo.