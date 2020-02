«Palazzetto di Fondo Patti? Siamo in attesa del Coni, abbiamo dato le risorse a loro come comune. Il progetto avrebbe dovuto essere esecutivo. Questo è l’unico esempio in Italia di polisportiva, l’idea che intorno al logo di uno sport si riconoscono tutti gli sport è straordinaria, l’idea di partecipare e promuovere le attività sportive». Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, rilasciate alla presentazione del progetto Palestra Virtuale Palermo.