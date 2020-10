Nella giornata di oggi il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in diretta Facebook durante la quale ha risposto alle domande dei soci dell’azionariato popolare. Queste alcune delle sue dichiarazioni: «Il fatto che si possa versare tutto il capitale va nella direzione che Di Piazza voglia proseguire. I punti di vista diversi rimangono. Neanche io sono informato, non mi interessa. Lui invece sì, ma è completamente diverso rispetto ai patti iniziali. Io credo in una società in cui ci sono responsabilità, deleghe e controllo nel rispetto dei ruoli».