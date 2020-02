«Spero che tutti i bambini tifino per il Palermo, che questo sia calcio, basket femminile o altri sport. Nel calcio il merchandising non è molto, vorrei aumentarlo con tutti gli sport, tutte le squadre condividono tutto come una tazza, una bottiglia ecc… ma semplicemente perché il logo è uguale per tutti. Noi stiamo dando il marchio a tutti gli sport». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate alla presentazione del progetto “Polisportiva virtuale Palermo”.