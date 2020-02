«Tifiamo tutti per il Palermo qualunque sport sia,fino ad ora si è pensato che il Palermo fosse il calcio, ma non è così. Questa opportunità può far crescere ,pubblicheremo sul sito dei parametri per partecipare alla polisportiva, parteciperà una società per sport. A Palermo ci sono diversi sport che possono rappresentare al massimo la categoria. Questo bando è aperto a chi dà sport ai ragazzi». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate alla presentazione del progetto Polisportiva Virtuale Palermo.