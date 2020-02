Il Perugia non sta attraversando un gran momento di forma, la squadra umbra è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Frosinone. Il patron dei biancorossi, Santopadre, sembra non avere più pazienza, infatti secondo quanto riporta “Calciogrifo.it” ha lanciato un ultimatum alla squadra. Queste le sue parole: « Lunedì i giocatori andranno allo stadio con il trolley , se si perde ritiro immediato».