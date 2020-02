«Abbiamo la fortuna di avere un presidente che è un visionario e condivide le idee con l’amministrazione comunale. Si parte dall’idea che bisogna tradurre anche nello sport. Ogni cittadino è una persona, ogni sportivo è una persona e non ci sono gruppi chiusi. Anche uno sport come il calcio che è più comunitario non si chiude ma si sente parte di una realtà più grande. Questo è il motivo della realizzazione di questa unica grande palestra. Il tema di fondo è costruire una palestra virtuale. Pensate che la prima che aderisce è la più sfigata delle realtà italiane: l’American Football. Hanno realizzato la United Eagles». Queste le parole del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, rilasciate alla presentazione del progetto polisportiva virtuale Palermo.