«Qualcuno prima di me ha detto di non essere preoccupato. Certo che lo sono, ma non posso scappare. I tifosi del Palermo non scappano, farò di tutto per realizzare il progetto. Il budget di 15 milioni era quello previsto per fare tre promozioni di fila. Per scalare una montagna prima di tutto devi credere in te stesso. Sicuramente interverremo per dare maggiore forza alla squadra. ». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.