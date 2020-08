Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato ai microfoni di “Palermotoday.it” a proposito del nuovo tecnico. Ecco le sue parole:

«Cerchiamo, e soprattutto abbiamo bisogno di un uomo con la ‘U’ maiuscola, che creda in tutto e per tutto nel nostro progetto e non di chi ha voglia di speculare. Quello che affronteremo sarà un campionato difficilissimo, una guerra. Ogni domenica sarà una battaglia e quindi pensiamo sia meglio sapere ora chi starà sempre al nostro fianco. Dovremo essere una squadra vera, sempre e comunque. Arriveranno anche tanti momenti di difficoltà, ed ognuno avrà bisogno dell’altro…»