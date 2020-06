Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato in conferenza stampa al Barbera. Ecco le sue parole: «Paparesta è una persona amabile umanamente, è lui che ci ha messi in contatto con Di Piazza. Quando ho deciso di partecipare all’avviso, ricevevo telefonate di qualsiasi tipo. Di Piazza chiamò tre volte, Paparesta conosceva Sagramola e mi dissero di Di Piazza che voleva dare il suo contributo. Poi da lì è nato tutto. I primissimi di luglio con Paparesta ebbi un incontro a Roma dove Paparesta disse che non aveva alcuna ambizione se non quella di assistere Tony Di Piazza, perché si rendeva conto conosceva le competenze di Rinaldo. Quando abbiamo definito con Tony Di Piazza ogni accordo, ci chiese di poter nominare un direttore e lui si occupò dei diritti televisivi. La sua competenza era sui conti, sui numeri e sugli spostamenti. Seguire la contabilità».