«Punta o regista non servirebbero? Faccio fatica a non rispondere a queste domande, ma non sono competenze mie. Io dicevo sempre che Zamparini era un presidente perfetto, tranne quando parlava e destabilizzava: sembrava che lo facesse apposta. Quando un presidente parla destabilizza, ci sono persone che si occupano del mercato. Io e Di Piazza abbiamo scelto di fare un investimento e abbiamo scelto persone che se ne occupassero. Se le nostre punte non sono forti come le altre, non sta a me dirlo. La responsabilità può diventare positiva se la gente e i tifosi ci credono. A me sembra che dal primo giorno non c’è stata. L’anno scorso Ricciardo sembrava atteso come se fosse Ibrahimovic, quest’anno è arrivato Luperini e non è successa la stessa cosa». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, durante la conferenza streaming di oggi.