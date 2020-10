«Ridimensionamento del progetto? Si è fatta confusione legata al numero dell’investimento. Abbiamo previsto un budget di circa 10milooni di euro. Dopo il Covid anche su suggerimento di Di piazza abbiamo rivisto il budget, considerando anche i ricavi che da 10 quest’anno si ridurranno a 8. Ma l’elemento fondamentale è che abbiamo mantenuto di investire oltre 6milioni di euro, che servono per mantenere la differenza tra costi e ricavi. Non per comprare i giocatori. Oggi i ricavi sono 0. Nessuno in serie C spende 6milioni per i giocatori, forse succede in serie A. In C non si comprano i giocatori, si sottoscrivono contratti e si pagano gli stipendi. Non c’è nessun passo indietro, abbiamo mantenuto l’investimento riducendo purtroppo i nostri ricavi e stringendo la cinghia.». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, durante la conferenza streaming di oggi.