«Vincere il campionato? Io ci credo ora che siamo ultimi. Poi tra sei mesi sul carro del perdente o del vincitore vedremo chi salirà. Io sono convinto che possiamo andare in B, ma non c’è il dovere che c’era l’anno scorso. Il Bari lo scorso anno non c’è riuscito, il Lecce c’è stato tanti anni, il Catania è ancora in C. È un girone difficile, per essere promossi direttamente bisogna arrivare primi. Siamo una neopromossa. Il nostro investimento e impegno è stato mantenuto e garantito. Poi magari si può sbagliare». Queste le parole rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, durante la conferenza streaming di oggi.