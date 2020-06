Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, ecco le sue parole: «Ho avvertito in Tony che il suo intendimento giorno per giorno cambiava. Il fatto che lui abbia versato il 40% ha un significato specifico, in Italia come in America. Con la distanza tutto era più complicato, è anche un fatto culturale. Lì hanno Trump e noi per fortuna Mattarella, ma non significa che qui le cose si fanno male. Lui sta dando un contributo generoso a favore della squadra e della città. Il fatto che l’amministrazione sia delegata a Sagramola anche a me fa mordere la lingua ma sto due passi indietro. Il profilo della società è quello del presidente e dell’azionista di maggioranza, non ci sono altri profili».