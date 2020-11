«Il mio augurio è che i tifosi delle due squadre possano riassaporare i momenti vissuti con le presidenze Pulvirenti e Zamparini.

Io sono palermitano, ho il cuore rosanero, con Zamparini che non è nato in Sicilia s’è una diversa estrazione culturale e visione di fare calcio. Adesso è cambiato tutto.





In casa Palermo c’è una grande attenzione alla trasparenza, ai comportamenti, al fatto che si vuole una società molto radicata sul territorio per il raggiungimento nel tempo dei risultati sportivi». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate ai microfoni di “Corner” su Telecolor in merito al derby contro il Catania.