«Covid? A Palermo lo stadio chiuso ha un impatto, da altre parti un altro. Una squadra che è già formata anche in presenza del Covid ha aggiunto poche pedine, noi siamo partiti da zero. Credo che il Covid abbia un impatto peggiore per il Palermo. Il Palermo comunque finisca debiti non ne avrà. Non siamo come Inter e Milan, non vogliamo 400 milioni di debiti. Certamente se ti chiami Cairo magari hai la possibilità di ripianare i debiti. Nel bando nessuno ha fatto vedere la propria offerta, parliamo di carta straccia, noi abbiamo messo 1 milione di assegni circolari sul tavolo. Il Palermo è una porta aperte, chi vuole può avere la capacità migliore di Mirri, ma deve dimostrarlo.». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite a “TRM”.