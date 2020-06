Attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Palermo Fan club di New York”, i tifosi rosanero residenti nella Grande Mela hanno commentato così le vicende societarie degli ultimi giorni: “Da buon Siciliano e penso tutti , vogliamo un gran Palermo, però prima è giusto sistemare i problemi societari, e non fare i giudici schierandosi con la parte interna, e non vedendo la vera realtà , accusando ingiustamente chi vuole il bene del Palermo , quindi cari fratelli Palermitani , prima di scrivere giudicate come giusto che sia , vi prego di scrivere nella pagina del Palermo fan club di Ny un abbraccio a tutti voi da parte mia e di tutta l’amministrazione”. Nei commenti anche i tifosi del Palermo hanno voluto esternare tutta la loro preoccupazione per la situazione che si sta venendo a creare attorno alla società rosanero. In basso il post in questione.