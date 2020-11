«Noi abbiamo iniziato un percorso, ci vuole tempo, risorse, competenze, un pizzico di fortuna. Purtroppo il calcio non è matematica, non basta il nome di Palermo e Catania, con alle spalle due tifoserie e città uniche per fare risultati.

Il Catania ha provato a vincere il campionato in questi anni, non c’è riuscito, il Palermo da matricola ci proverà ma il calcio è un equilibrio molto delicato.





Lo scorso anno la Reggina ha avuto la meglio, nonostante la presenza di una corazzata come il Bari. Ora il Teramo sta facendo bene, la Turris pure. Ci sono tante variabili…». Queste le parole del presidente del Palermo, Dario Mirri, rilasciate ai microfoni di Corner su Telecolor, in merito al derby tra Palermo e Catania.