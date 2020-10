Intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, si è espresso così:

«Gattuso di nuovo al Milan? Dovetti fare la guerra per metterlo sulla panchina del Milan. Non è detto che un gran calciatore sia anche un grande allenatore, basta guardare Pirlo.





Ma Gattuso era sì campione del mondo, però si era già messo in gioco, non andando subito in piazze blasonate. Aveva già imparato tanto in altre piazze, aveva fatto esperienza e ora sta facendo bene al Napoli. Mi auguro che possa farlo al Napoli il più a lungo possibile».