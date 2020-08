“La nostra scassata scuola è messa meglio di quanto lo fosse la sanità a febbraio. Ce la farà. Alcuni contagi all’interno delle classi sono messi in conto, ma oggi siamo nelle condizioni di isolarli senza bloccare il sistema. Il Comitato tecnico scientifico è stato chiaro: serve il ritorno del medico scolastico. E’ stata una figura decisiva per la crescita del Paese, va ripristinata”. Queste le parole del medico del Cts Agostino Miozzo, rilasciate ai microfoni di “La Repubblica” in merito al ritorno dei medici nelle scuole.

Il medico ha poi continuato dicendo: “Se le famiglie conoscessero lo scenario estremo che abbiamo prefigurato per la scuola potrebbero avere reazioni irrazionali. Ma questo fa parte del nostro lavoro, prevedere il peggio per evitarlo. La riservatezza aiuta a risolvere i problemi”.