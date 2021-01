A “TeleBari”, riprese dal sito ufficiale biancorosso, le parole del rientrante Minelli:

«Appena ho rimesso piede in campo ho fatto uno scatto con la palla; che sensazione strana, ma è stata una bella emozione, sono davvero felice, non vedevo l’ora. Quando si è cominciato a parlare di Covid, l’ho sottovalutavo come problema; poi ci sono passato e posso dire che è davvero una brutta esperienza; c’è da stare attenti e usare tutte le precauzioni possibili. Tempi? Fosse per me andrei in campo già domenica, ma bisogna fare le cose per bene; sono stato fermo più di un mese, non sono in condizione e quella si ritrova con il lavoro. Lo staff mi sta aiutando in tutti i modi per permettermi di tornare il prima possibile. Vediamo quali saranno i tempi, con il cuore non si scherza; c’è tanta voglia, questo sì. Anche il Mister e i compagni erano ansiosi di ritrovarmi nello spogliatoio; il minimo che posso fare è portare i pasticcini per tutti. La squadra sta dando tanto, soprattutto a livello di prestazioni; l’ultima partita è stata condizionata da un eurogol a tempo quasi scaduto, ma la prestazione è stata di alto livello. Siamo consapevoli che il nostro obiettivo è quello di vincere e dare sempre il massimo».