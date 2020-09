Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” a proposito della riforma delle liste a 22 in serie C. Ecco le sue parole:

Che ne pensa delle parole dell’AIC? «Fa bene ad essere preoccupata ed intraprendere azioni importanti, ci sono tanti rischi che diversi calciatori rimangano fuori lista» Quindi è contrario alle liste a 22 «Sono contrario alle cose fatta all’improvviso, ritengo che era più opportuno giudicarlo poi in Assemblea. Si potrebbe anche cambiare il modo di fare le regole, il Consiglio deve proporre e poi adottare una decisione con le sessanta squadre. Chi deve spendere soldi per fare tamponi ogni quattro giorni, le porte chiuse e non si capiscono tante cose. Con il rischio contagio meno una squadra si sposta e meglio è»