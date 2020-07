L’ex difensore rosanero Simon Kjaer è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Milan. Arrivato a Milano lo scorso gennaio, il danese si è subito ritagliato un posto da titolare nella squadra di Pioli, garantendo ottime prestazioni, esperienza e affidabilità. Visto l’ottimo rendimento dimostrato in queste ultime settimane, la dirigenza rossonera ha deciso di investire 3.5 milioni di euro per acquisire il difensore centrale danese dal Siviglia. Di seguito il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjær dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022”.