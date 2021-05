Si è conclusa secondo gli obbiettivi prefissati la stagione del Milan, terzo in classifica e qualificato in Champions League. Nota negativa però è stato Sandro Tonali, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Brescia ma mai entrato pienamente nel gioco di Pioli.

Come riporta “Fanpage.it”, la società rossonera non riscatterà il ventenne ex Brescia che farà ritorno nella società di Cellino dopo solo un anno.